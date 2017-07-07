Алексей Навальный вышел на свободу

Оппозиционер Алексей Навальный освободился после 25 суток административного ареста, сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Ярмыш уточнила: «Сегодня в 9.00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО, и выпустили сейчас там. Возле Симферопольского его можно больше не ждать».

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов ранее сообщал, что Навального поджидают у спецприемника члены организации SERB, в том числе Александр Петрунько, который 27 апреля облил Навального зеленкой – оппозиционер получил химический ожог глаза.

Напомним, Навальный получил 30 суток ареста по обвинению неоднократном нарушении закона о митингах. Позднее суд сократил срок ареста на пять дней.