Путин пожаловался Трампу на санкции на заседании G20

На первом рабочем заседании саммита «большой двадцатки» в Гамбурге президент США Дональд Трамп в своем выступлении много внимания уделил справедливости в международной торговле. В ответ президент России Владимир Путин сообщил о несправедливости санкций, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Его слова приводит ТАСС.

«Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, "вернул" президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», — ответил министр на вопрос журналистов, обсуждалась ли на заседании тема санкций.

Также, по словам Орешкина, Путин на заседании G20 рассказал, что российская экономика возвращается к росту, который к концу текущего года составит, по прогнозам, 2%.