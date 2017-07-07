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07 июля 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Юрий Осипов

Юрий Сергеевич Осипов
Юрий Сергеевич Осипов

7 июля 1936 года родился Юрий Осипов, математик, президент РАН (1991-2013).

 

Личное дело

Юрий Сергеевич Осипов (81 год) родился в Тобольске Тюменской области в семье служащих. В 1937 году его отец-юрист был арестован. Оба родителя скончались в 1956 году.

В 1959 году Осипов закончил Уральский государственный университет по специальности «механика», поначалу работал инженером в конструкторском бюро одного из оборонных предприятий Свердловска. В 1961—1969 годах был аспирантом, ассистентом, доцентом УрГУ. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1969 году стал старшим научным сотрудником Свердловского отделения Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР. Занимался теорией управления, устойчивости, дифференциальных уравнений, также участвовал в создании оборонных комплексов.

В 1971 году получил степень доктора физико-математических наук, в 1973 году — звание профессора. В 1972—1993 годах был завлабораторией, затем завотделом дифференциальных уравнений, в 1986—1993 годах — директором Института математики и механики Уральского научного центра Академии наук.

С 1989 года работал в МГУ имени М. В. Ломоносова, где в 1990 году также получил профессорское звание. В 1992 году возглавил кафедру оптимального управления на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ.

В 1990 году назначен президентом-организатором Академии наук РСФСР. В декабре 1991 года избран президентом Российской академии наук. Переизбирался на этот пост в 1996, 2001, 2006 и 2008 годах. После истечения полномочий Осипова его пост в мае 2013 года занял Владимир Фортов.

В 1993—2004 годах Осипов, оставаясь главой РАН, был также директором Математического института имени В. А. Стеклова.

Кроме того академик участвовал в работе ряда экспертных комиссий, в частности, в 1992—2004 годах возглавлял президентскую комиссию по государственным премиям в области науки и техники. В 1995 году участвовал в создании прокремлевской партии «Наш дом — Россия» Виктора Черномырдина, впоследствии был членом политсовета НДР. В 2008 году возглавил координационный совет программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2008—2012 годы. Совет занимался распределением финансирования фундаментальной науки между РАН и другими академиями, получившими статус государственных.

В 2005 году выступил категорически против реформы научных учреждений, начатой Минобрнауки во главе с Андреем Фурсенко, утверждая, что целью реформы является отъем имущества РАН. По собственному признанию, в 2013 году сумел убедить президента страны Владимира Путина смягчить закон о реформировании РАН: «Вечером этого же дня (3 июля 2013 года) он (Путин) меня принял. Подхожу к его кабинету, а оттуда выходит Евгений Максимович Примаков, уже высказавший свое мнение. У нас с Владимиром Владимировичем состоялся очень хороший, доброжелательный разговор. В итоге после наших посещений из законопроекта исчезли пункты о ликвидации РАН, лишении ее статуса бюджетной организации, отлучении от участия академии в выборах директоров институтов и много других одиозных положений».

Академик женат, у него есть дочь, работающая врачом в Екатеринбурге, и сын.

 

Чем знаменит

Юрий Осипов - выдающийся российский математик и механик, руководивший крупными прикладными и военными исследованиями. Бессменный президент Российской академии наук с 1991 по 2013 годы.

Во время руководства РАН пытался сохранить относительную независимость академии от государства и улучшить ее финансирование. Уже через месяц после избрания его преемника Владимира Фортова Минобрнауки инициировало крупнейшее с советских времен преобразование академии — Российскую академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных наук объединили с РАН. Имущество новой организации было передано в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

 

О чем надо знать

 
Юрий Осипов

В 2001 году президиум РАН отменил пункт устава, запрещавший президенту занимать свой пост более двух раз подряд. В 2006 году, когда Осипов отмечал семидесятилетие, был отменен возрастной ценз в 70 лет для главы РАН. В 2001 году выборы президента академии проходили на безальтернативной основе, в 2008 году одним из соперников Осипова был тогдашний вице-президент РАН Владимир Фортов.

В начале 2000-х годов Осипов привлекал крупный бизнес к поддержке науки — входил в совет директоров ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», кроме того в 2000 году возглавил попечительский совет Регионального общественного фонда содействия науке, созданный олигархами Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем и Александром Мамутом.

В конце 2014 года общественный совет «За честную страну» обвинил Осипова в коррупции и в том, что академик якобы потратил 9 миллионов рублей на празднование дня рождения девушки своего семнадцатилетнего сына. Это же общественное объединение в мае 2015 года утверждало, что признание фонда «Династия» Дмитрия Зимина «иностранным агентом» — правильный шаг государства.

 

Прямая речь:

О РАН и ФАНО («Поиск», март 2015): «Сейчас существует некий статус-кво: есть академия и есть ФАНО. И во имя науки — подчеркну, во имя науки, а не в угоду чиновничьим амбициям! — надо установить между ними по-настоящему конструктивное сотрудничество. Ведь наука, особенно ее фундаментальная часть, — сфера чрезвычайно деликатная, творческая. Людей, работающих в ней, крайне трудно оценивать по формальным критериям эффективности, в баллах и так далее. Это все равно, что ввести такую же систему для художников, композиторов.

И далеко не каждая страна может позволить себе иметь комплексную фундаментальную науку — не отдельные "кусочки" математики, физики, биологии, а именно их комплекс. У России он был и пока есть, но уже начинает рушиться. А этот дух, эта среда — самая большая "академическая" ценность, которую во что бы то ни стало нужно сохранить. Для этого необходимо, чтобы обсуждение трудных, непонятных вопросов было честным, открытым, спокойным. Нужно законодательно определиться с положением академии в нынешней ситуации, добиться четкого разграничения полномочий между РАН и ФАНО, в чем я солидарен с нынешним президентом РАН Владимиром Евгеньевичем Фортовым».

О своей нынешней работе (там же): «Работы по-прежнему много. Во-первых, я являюсь советником РАН, ко мне приходит много людей из разных тематических отделений, институтов именно советоваться — и по старым, и по новым делам. Не прекращается поток писем — что называется, работает инерция президентства. Еще мне предложили войти в качестве эксперта во вновь созданный Российский научный фонд, и я не мог не согласиться.

Во-вторых, я заведую кафедрой оптимального управления МГУ… Кроме того, являюсь главным научным сотрудником Математического института им. В. А. Стеклова. Не считая других, в основном общественных, дел».

 

6 фактов о Юрии Осипове:

  • Принадлежит к Уральской математической школе, ученик известного математика, академика Николая Красовского.
  • Будучи президентом РАН, тесно сотрудничал с церковью. Так, в 2000 году почетным профессором академии стал патриарх Алексий II. В следующем году глава РПЦ вручил Осипову премию Кирилла и Мефодия за вклад в укрепление славянского братства, а в 2004 году — орден святителя Макария.
  • Опубликовал более 170 научных работ. Среди его учеников десять докторов и свыше тридцати кандидатов наук. Входил в редколлегии многочисленных научных журналов, среди которых «Доклады РАН», «Техническая кибернетика», «Наука в России», был главным редактором «Журнала вычислительной математики и математической физики».
  • Со студенчества увлекался шахматами и футболом. Из писателей любит Федора Достоевского, в живописи предпочитает импрессионистов.
  • Имеет ряд научных наград. В 1976 году за работы в области математической теории управления в составе коллектива под руководством Николая Красовского получил Ленинскую премию. В 1993 году был удостоен государственной премии России в области науки и техники за работы по прикладной тематике. В 1998 году награжден Золотой медалью имени Леонарда Эйлера за создание теории управления многомерными системами в условиях неопределенных параметров.
  • Удостоен ордена Трудового Красного Знамени (1981), а также орденов «За заслуги перед Отечеством» I-III степени (1996, 1999, 2006). В 2011 году получил звание командора ордена Почетного легиона.

 

Материалы о Юрии Осипове:

Биография ученого в Википедии

Биографическая справка «Ленты.ру»

Биографическая справка РИА Новости

В. Ю. Афиани «Юрий Сергеевич Осипов»

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Мемория. Юрий Осипов
Юрий Сергеевич Осипов
7 июля 1936 года родился Юрий Осипов, математик, президент РАН (1991-2013).
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