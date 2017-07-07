Путин и Трамп за два с лишним часа обсудили Сирию и Украину

На полях саммита «большой двадцатки» (G20) в Гамбурге закончились переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отмечает «Интерфакс», встреча, проходившая в присутствии глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, продолжалась 2 часа 15 минут.

Путин рассказал журналистам о темах переговоров: «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности».

реплика была сказана на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которую из-за встречи с Трампом Путин опоздал.

Российский президент принес японскому премьеру извинения за опоздание.