Профсоюз назвал причиной миграции летчиков сдельную оплату труда в РФ

Российские авиакомпании — единственные в мире, где гарантированная оплата труда летчика «составляет от 15% до 40% от заработной платы, а основная часть зависит от налета часов», говорится в письме профсоюза летного состава России, адресованном главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову, сообщает «Интерфакс».

В письме, подписанном президентом профсоюза Мирославом Бойчуком, говорится, что за последние три года в страны Юго-Восточной Азии переехали на работу более 300 пилотов из России, еще свыше 400 летчиков «находятся на разных стадиях трудоустройства в зарубежные авиакомпании».

Бойчук отмечает, что во всем мире сегодня практикуется контрактная оплата труда, которая не зависит от фактического налета часов.

Также, по его словам, «работодателями часто применяется сокращенный отдых между полетными сменами (12 часов в месте постоянного проживания и 10 часов вне места постоянного проживания)».

Также в письме отмечается, что заработная плата в зарубежной гражданской авиации «в 1,5-4 раза выше, чем предлагают ведущие российские авиакомпании».

В письме со ссылкой на данные Пенсионного фонда говорится, что в 2015 году средняя зарплата пилотов в РФ составила около 170 тысяч рублей в месяц.

Профсоюз предложил думскому комитету по труду провести парламентские слушания по проблеме утечки летных кадров.