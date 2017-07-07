Избитого волонтера Навального оштрафовали на 500 рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы признал волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского виновным в административном правонарушении — неповиновении законному требованию сотрудника полиции — и оштрафовал Туровского на 500 рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Полиция задержала Туровского в ночь на 6 июля в московском штабе Навального, когда брала штаб штурмом.

Активиста при этом избили. Днем его на скорой отвезли в Склиф, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Однако утром 7 июля его выписали, отправив в суд с полицейскими.

Туровский заявил на заседании, что полицейские прыгнули на него сзади и сразу оглушили.

Судья отказалась рассматривать вопрос о превышении полицейскими полномочий.