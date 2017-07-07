В Кремле отвергли монополию России на энергетическом рынке ЕС

Заявление президента США Дональда Трампа, который во время визита в Польшу сказал, что США намерены нарушить энергетическую монополию России в Европе, не имеют под собой оснований, считают в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Евросоюзе нет энергетической монополии, а на рынке присутствуют разные игроки, передает РИА Новости.

«В Европе нет энергетической монополии. В Европе есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и нецелесообразные игроки», — отметил Песков.

По его словам, вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики нельзя решать политическим путем, «все это решает рынок».

Накануне во время визита в Польшу Трамп заявил о том, что США намерены заключить долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа в Польшу.

Президент Польши Анджей Дуда в ответ отметил, что республика может стать хабом для поставок американского газа в другие страны.