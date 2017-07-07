Медведев выбрал нового руководителя «Почты России»

Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился с заместителем министра экономического развития Николаем Подгузовым. На встрече премьер сообщил, что рекомендует назначить Подгузова главой «Почты России», передает ТАСС.

«У вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову назначить вас на должность генерального директора ФГУП "Почта России". Надеюсь, что вы справитесь с этими обязанностями», — обратился к подчиненному Медведев.

Подгузов, со своей стороны, заявил: «В качестве руководителя "Почты России" я приложу максимум усилий для того, чтобы обеспечить высокий уровень услуг почтовой связи в нашей стране и реализовать экономический потенциал на благо ее граждан».

Контракт предыдущего главы почтовой службы Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Переназначать его не стали.

Вскоре на сайте Минкомсвязи появилось сообщение, что Подгузов официально назначен генеральным директором «Почты России».

Как отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, «сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе».

Подгузов, как отмечается в справке ведомства, в 2003-2006 годах был вице-президентом департамента в банке «Траст». С 2006 по 2010 год — вице-президентом компании «Ренессанс капитал — Финансовый консультант». Затем два года работал начальником управления «ВТБ Капитала».

С сентября 2013 года работал замминистра экономического развития.