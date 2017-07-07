Новым директором «РБК ТВ» стал бывший ведущий НТВ

Новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ, говорится в пресс-релизе РБК.

Согласно справке РБК, Игорь Полетаев начал работать журналистом в 2000 году в РБК, в 2003 стал работать на телеканале РБК корреспондентом, редактором и ведущим. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора. Сам Полетаев отмечает: «Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала».

Ранее стало известно об уходе с телеканала управляющего директора Эльмара Муртазаева. Гендиректор РБК Николай Молибог заявил: «Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня».

Кроме того, источник в холдинге сообщил, что вслед за Муртазаевым с телеканала уйдет и команда, которую он привел год назад, а также уволятся генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, руководитель информационной службы Альфия Зивере, корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель.

В пресс-релизе РБК сведений об уходе указанных сотрудников нет, отмечается лишь, что сотрудники программ «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в традиционный летний отпуск, а решение о программной сетке нового сезона будет принимать Игорь Полетаев.