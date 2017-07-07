Жители китайской провинции Шаньдун в эпоху неолита отличались высоким ростом

Обследование останков людей эпохи позднего неолита, обнаруженных археологами при раскопках поселения в китайской провинции Шаньдун, показало, что они отличались сравнительно высоким ростом. Некоторые из них были высоки даже по современным стандартам и значительно превышают нынешний средний рост жителей этой провинции.

По данным на 2015 год, средний рост мужчины в провинции Шаньдун составлял 1,75 метра, а по Китаю в целом – 1,72 метра. В погребениях же обнаружилось некоторое количество мужчин ростом выше 1,80 метра, а один из погребенных был ростом 1,90 метра. Причем измерения проводились по костям, так что при жизни его рост явно превышал 1,90 метра.

Захоронения этих людей обнаружены у деревни Цзяоцзя у города Цзинань, где ведутся раскопки с 2016 года. Там найдено обширное неолитическое поселение, в том числе 104 дома, 205 могил и 20 жертвенных ям. Дома были выстроены рядами, примыкая друг к другу. Примечательно, что внутри у них имелись отдельные помещения для кухни и спальни.

Фото: Asiawire

Поселение возникло около пяти тысячелетий назад. Оно относится к археологической культуре Луншань, или культуре черной керамики, которая возникла на территории нынешней провинции Шаньдун, а затем распространилась по среднему и нижнему течению реки Хуанхэ. Первые памятники этой культуры были найдены 1928 году у горы Луншань. Наиболее известна эта культура высоким уровнем мастерства в изготовлении гончарных изделий. Тонкостенные полированные сосуды черного цвета считаются главным ее отличительным признаком. Основным сельскохозяйственным растением был могар (Setaria italica) – злак, похожий на просо. Археологи также нашли следы употребления собственно проса, пшеницы и риса. Из домашних животных имелись свиньи, коровы, овцы и козы, а также собаки, использовавшиеся в том числе и как мясное животное. Представители культуры Луншань уже умели делать шелк из нитей гусениц шелкопряда.

Из 205 захоронений, найденных у деревни Цзяоцзя, только несколько сопровождаются богатым погребальным инвентарем. Шесть из этих захоронений содержат останки людей высокого роста. Исследователи полагают, что это были представители элиты тогдашнего общества, которые питались лучше своих соплеменников. Интересно, что в богатых захоронениях отмечены повреждения черепов, костей ног и изделий из керамики и нефрита, нанесенные вскоре после погребения. Согласно гипотезе ученых, это связано со конфликтом между двумя группировками в обществе, в результате которого власть сменилась, а могилы представителей прежней элиты подверглись осквернению.