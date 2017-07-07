Новый минерал получил название в честь российского вулканолога

Группа ученых из России и Австралии опубликовала в журнале American Mineralogist статью с описанием нового минерала, открытого на Камчатке. Минерал получил название наталиямаликит (nataliyamalikite) – в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском.

Новый минерал образуется в фумаролах – трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 – 640° C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия. В австралийском Университете Монаша были проведены исследования кристаллической структуры минерала под электронным микроскопом с использованием Австралийского синхротрона.

«Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения, – говорит один из авторов исследования профессор Университета Монаша Джоэл Брюггер (Joël Brugger). – Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты».

Минерал и его название были недавно одобрены Комиссией Международной минералогической ассоциации по новым минералам и названиям минералов.