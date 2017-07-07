Переговоры Путина и Трампа начались с обмена любезностями

В Гамбурге проходят переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры начали встречу с обмена приветствиями и выразили надежду на конструктивный разговор. Трансляцию открытой части встречи вел RT.

Первым беседу начал Трамп, заявив, что очень рад встрече с Путиным.

Российский президент отметил: «Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результаты».

Также Путин заявил, что надеется обсудить самые острые вопросы двусторонних и международных отношений.

Встреча проходит в присутствии министров иностранных дел России и США.