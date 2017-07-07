Склад с листовками Навального обыскали по делу о митинге 26 марта

Склад в Москве, на котором хранились агитационные материалы для предвыборной кампании Алексея Навального, полиция обыскала в рамках дела 26 марта. Об этом в твиттере сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

По словам Рубанова, речь идет о деле по статье УК «Применение насилия в отношении представителя власти». По этому обвинению уже осудили нескольких человек, принимавших участие в несанкционированных властями антикоррупционных митингах.

Обыск на складе проходил 6 июля. В результате, по словам Рубанова, полиция изъяла 205 тысяч листовок и газет. Директор склада оказался на допросе в Следственном комитете.

В ночь на 6 июля полиция ворвалась в штаб Навального в Москве, дежуривший там волонтер Александр Туровский был избит, сам штаб блокирован.

В полиции заявили, что такие действия вызваны обращением собственника здания из-за якобы нарушения договора аренды.

Туровский днем 6 июля был доставлен в Склиф с внутричерепной травмой. Там ему сделали операцию, но утром выписали, отправив с дежурившими у постели полицейскими.