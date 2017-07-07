В штабы Навального в Екатеринбурге и Казани пришли с обысками

В избирательные штабы главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального продолжились визиты силовиков. Обыски прошли в офисах в Екатеринбурге и Казани, в Туле у координатора местного штаба изъяли из машины агитматериалы. Об этом в твиттере сообщает кординатор штабов Леонид Волков.

Действия правоохранительных органов активизировались, когда в штабы начал поступать тираж агитационной газеты, которую сторонники Навального планируют раздать в эти выходные.

Ночью 6 июля полицейские ворвались в штаб Навального в Москве, избили волонтера Александра Туровского и возбудили дело о самоуправстве — хозяин помещения расторг договор с арендатором, у которого штаб снимал офис.

Днем Туровского из СИЗО увезли в НИИ им. Склифосовского, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеру провели операцию, однако уже сегодня утром его по настоянию полицейских выписали из больницы.

Сам Навальный сегодня выходит на свободу после 25 суток ареста за призыв к несанкционированному митингу в День России.