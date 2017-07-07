Вместе с директором «РБК ТВ» канал покинет и его команда

Вслед за управляющим директором «РБК ТВ» Эльмаром Муртазаевым с телеканала уйдет и команда, которую он привел год назад. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник в холдинге.

По словам креативного продюсера телеканала Александра Уржанова, у него с Муртазаевым «была общая стратегия развития канала, и без него продолжать ее реализовывать затруднительно», поэтому он вслед за шефом и уходит с РБК.

Также, по словам источника, с «РБК ТВ» уволятся генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, руководитель информационной службы Альфия Зивере, корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель.

Об уходе подумывает и ведущий Станислав Кучер, отметил собеседник интернет-издания.