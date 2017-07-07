Причиной взрыва в шахте Норильска назвали нарушение техники безопасности

Взрыв на руднике «Заполярный» в Норильске, по предварительной информации, произошел из-за того, что работников допустили в выработку, в которой отсутствовало проветривание. Об этом сообщил директор Заполярного филиала «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Градюшко, передает РБК.

«Основная причина случившегося, по предварительным сведениям, — это неудовлетворительная организация производства работ со стороны линейного надзора "Заполярной строительной компании", что выразилось в допуске работников в выработку, где отсутствовало проветривание и другие нарушения требований газового режима», — сказалГрадюшко.

Всего, по последним данным, которые сообщает компания, в результате взрыва погибли четыре работника. Еще трое, по словам Градюшко находятся в городской больнице Оганера (отдаленный район Норильска) с травмами легкой степени тяжести.