В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали Россию вернуть Крым и уйти из Донбасса

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в Минске поддержал украинский проект резолюции о восстановлении суверенитета и территориальной целостности республики. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Российская делегация голосовала против резолюции.

Согласно проекту документа, парламентарии ОБСЕ заявляют о «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины», включая Крым и Севастополь.

Также проект резолюции осуждает «временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины в Донбассе».

Резолюция призывает Россию прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины и «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».