«Ростех» объяснил поставку турбин Siemens в Крым цепочкой посредников

Дочерняя компания «Ростеха» — «Технопромэкспорт» — закупала турбины для крымских теплоэлектростанций не напрямую у немецкой Siemens, а через посредников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Ростеха».

«Технопромэкспорт» строит Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС в Крыму.

Накануне Reuters сообщил, что в Крым в обход санкций ЕС были поставлены газовые турбины немецкой компании Siemens для этих ТЭС.

Изначально крымские ТЭС планировалось оснащать турбинами, сделанными по технологии Siemens, однако в конце 2016 года немецкая компания отказалась от поставок из-за санкций.

Переговоры о поставке турбин с Ираном также не увенчались успехом.

«В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — отмечается в релизе «Ростеха».