«Ростех» объяснил поставку турбин Siemens в Крым цепочкой посредников
Дочерняя компания «Ростеха» — «Технопромэкспорт» — закупала турбины для крымских теплоэлектростанций не напрямую у немецкой Siemens, а через посредников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Ростеха».
«Технопромэкспорт» строит Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС в Крыму.
Накануне Reuters сообщил, что в Крым в обход санкций ЕС были поставлены газовые турбины немецкой компании Siemens для этих ТЭС.
Изначально крымские ТЭС планировалось оснащать турбинами, сделанными по технологии Siemens, однако в конце 2016 года немецкая компания отказалась от поставок из-за санкций.
Переговоры о поставке турбин с Ираном также не увенчались успехом.
«В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — отмечается в релизе «Ростеха».