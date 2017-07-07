Резиденты «Сколково» обеспечили видеотрансляции матчей Кубка конфедераций

Компании Т8 и «Рэйдикс» (RAIDIX), резиденты IT-кластера Фонда «Сколково», приняли участие в обеспечении видеотрансляций футбольных матчей Кубка конфедераций, проходившего с 17 июня по 2 июля, из Санкт-Петербурга.

Разработанное компанией Т8 высокоскоростное оборудование спектрального уплотнения (DWDM) «Волга» было установлено на стадионе «Санкт-Петербург - Арена» для передачи видеосигнала и данных в студии иностранных телевизионных каналов расположенных в Лондоне и Франкфурте. Компания «Рэйдикс» совместно с системным интегратором «ОКНО-ТВ Санкт-Петербург» предоставили программно-аппаратный комплекс для обеспечения телетрансляций матчей Кубка конфедераций 2017 с того же стадиона для американской телекомпании Fox Sports 1.

Пропускная способность организованного Т8 канала составила 100 Гбит/с. По мнению Константина Марченко, заместителя генерального директора компании, DWDM-платформа «Волга» в очередной раз продемонстрировала высокую надежность. «Организация прямых трансляций, которые смотрят миллионы зрителей по всему миру - очень ответственная задача. Для нас это уже второе крупное спортивное событие, после Олимпиады 2014», – говорит Константин Марченко. Тогда в Сочи компания Т8 организовала высокоскоростную DWDM-сеть, объединившую все крупные города и посёлки Краснодарского края.

Разработки и продукты компании Т8 все уверенней выходят на рынок, считает Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникация, большие данные и HPC» IT -кластера Фонда «Сколково». Он напомнил, что за последние два года компания выиграла несколько конкурсов и обеспечила качественную, надежную работу выпускаемого оборудования, в том числе для трансляции матчей Кубка конфедераций.

«Компания Т8 является одним из лидеров российского рынка телекоммуникационного оборудования, – подчеркивает Дмитрий Ходьков. – Этого результата компания добилась с помощью Фонда «Сколково», который дважды выделял гранты на разработку новых технологий. В настоящий момент компания совместно с фондом работает над реализацией новой задачи – формирование компании-национального чемпиона. Надеемся, что в скором времени мы еще не раз услышим об успехах этой талантливой команды».

Хранилище для видеоданных под управлением RAIDIX обеспечило развертывание систем технологического телевидения и коммуникационного центра для прямых трансляций. Специалисты ОКНО-ТВ оснастили стадион «Санкт-Петербург Арена» телевизионным оборудованием последнего поколения с возможностью передачи графического изображения на основные табло стадиона и системами звукоусиления. В свою очередь, компания «Рэйдикс» предоставила интегратору систему хранения данных 3U AIC c общей емкостью хранения 64 ТБ (16 дисков по 4 ТБ) под управлением операционной системы RAIDIX.

«“Рэйдикс” уже давно специализируется на работе с медийным контентом и обеспечивает необходимую высокую производительность при работе с параллельными видеопотоками, – отмечает Сергей Разумовский, исполнительный директор компании «Рэйдикс». – Мы были рады поучаствовать в этом ярком спортивном событии в аспекте обеспечения ИТ-инфраструктуры и продемонстрировать свою многолетнюю экспертизу».

«Резиденты “Сколково” завоевывают всё новые и новые ниши, – комментирует успехи разработчика СХД Сергей Воинов, руководитель направления IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных IT-кластера «Сколково». – Компания “Рэйдикс” уже прочно обосновалась на рынке оптимизации работы с видеопотоками как в России, так и за рубежом. Особенно приятно видеть когда наши резиденты принимают участие в таких масштабных проектах мирового уровня, как Кубок конфедерации и делают это на самом высшем уровне».

RAIDIX успешно применяется на рынке при работе с видеоформатами высокого разрешения (2K/4K/8K) и растущими объемами данных. Так, портфолио внедрений компании включает в себя поставки на киностудии TM Production, «Остров», «Белая полоса», Star Media, телеканалы «МАТЧ ТВ», «Вместе-РФ», студию цветокоррекцииColorkitchen и др. На оборудовании под управлением ПО RAIDIX производилась работа над фильмами «Духless2», «Сталинград», документальной картиной «Сочи 2014: 22-е Зимние Олимпийские игры» и другими.