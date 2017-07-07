Суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому

Свердловский областной суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих, сообщает Znak.com.

Срок условного лишения свободы, назначенный Соколовскому, сокращен с 3,5 лет до двух лет и трех месяцев.

Напомним, летом 2016 года Руслан Соколовский опубликовал на YouTube видеоролики, в одном из которых играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови, а в других критически высказывался о Русской православной церкви (РПЦ). Полицейские провели у блогера обыски, после чего он был задержан и допрошен. По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

3 сентября 2016 года блогер был арестован по решению суда, Следователи объяснили необходимость ареста тем, что Соколовский употребляет наркотические вещества, нигде официально не работает, не учится, не имеет регистрации в городе. Кроме того, оставаясь на свободе, блогер мог бы продолжить снимать антиобщественные ролики.

11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно. Он был признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В приговоре отмечается также, что Соколовский без разрешения приобрел авторучку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего он был признан виновным также в незаконном обороте специальных технических средств (статья 138.1).

И обвинение, и защита выразили удовлетворение приговором суда, а сам Соколовский назвал приговор «почти оправдательным». Однако 22 мая защита Соколовского обжаловала приговор.