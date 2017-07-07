Спецслужбы США насчитали в стране 150 российских шпионов

В настоящее время в США действуют около 150 российских шпионов, сообщает CNN со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников американской разведки.

По утверждению источников телеканала, «после ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы обнаружили увеличение предполагаемых сотрудников российской разведки, въезжающих в США под видом другой деятельности».

Кроме того, собеседники CNN утверждают: «Россияне пополняют свои ряды после того, как в декабре прошлого года власти Соединенных Штатов выслали 35 дипломатов».

Экс-сотрудник ЦРУ Стив Холл заявил, что «российские шпионы могут искать дополнительную информацию о новой администрации Дональда Трампа, так как она по-прежнему непредсказуема».

В американских спецслужбах, в частности, в ФБР отказались комментировать данные утверждения.