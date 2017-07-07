В Гамбурге начался саммит «большой двадцатки»

В Гамбурге открылся саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20), Россию представляет президент Владимир Путин.

Участников саммита встретила канцлер Германии Ангела Меркель. С российским президентом она обменялась рукопожатием, хотя ранее отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на их встрече в ходе саммита.

Владимир Путин, между тем, принял участие в неформальной встрече глав государств и правительств стран – участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). По итогам встречи стороны приняли коммюнике.

7 июля в рамках саммита пройдет первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, начало переговоров запланировано на 16:45 мск.