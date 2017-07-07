Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 июля 2017, пятница, 14:39
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменские барды отличились на Грушинском фестивале
Серебряная подкова не принесла вору счастья
В Тюменской области еще восемь семей получат материнский капитал
«Наградить нельзя уволить»: после жалобы Путину работницу почты отправили отдыхать
Полиция ищет тобольского грибника
Самые популярные однушки снова в продаже!
Берега Майского карьера очистят от мусора. Тюменцам предлагают не оставаться в стороне
ВИЧ-диссидентов обяжут лечить инфицированных детей
Зарезал и вызвал полицию: в тюменской квартире обнаружили тело женщины
Виновницу смертельного в Балашихе отправили под арест
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
07 июля 2017, 12:07
G20 Ангела Меркель Владимир Путин Германия Дональд Трамп

В Гамбурге начался саммит «большой двадцатки»

Саммит G20
Саммит G20
Сайт Кремля

В Гамбурге открылся саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20), Россию представляет президент Владимир Путин.

Участников саммита встретила канцлер Германии Ангела Меркель. С российским президентом она обменялась рукопожатием, хотя ранее отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на их встрече в ходе саммита.

Владимир Путин, между тем, принял участие в неформальной встрече глав государств и правительств стран – участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). По итогам встречи стороны приняли коммюнике.

7 июля в рамках саммита пройдет первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, начало переговоров запланировано на 16:45 мск.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Мединский
Диссовет БелГУ счел необоснованными претензии к диссертации Мединского
Офис компании РБК
Новым директором «РБК ТВ» стал бывший ведущий НТВ
Алексей Навальный
Алексей Навальный вышел на свободу
Руслан Соколовский в суде
Суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому
Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин
Умер замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин
Архив новостей

Самое читаемое

Сергей Кириенко
Кириенко слился?
Т-50 (ПАК-ФА)
Начались завершающие испытания истребителя пятого поколения Т-50
Ким Чен Ын
Последнее корейское предупреждение
Владимир Путин и Дональд Трамп
Кремль не согласовал встречу Путина и Трампа на G20
Сергей Лавров
Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску
14:35 Суд отправил организатора «Русского марша» под домашний арест
14:18 Новым директором «РБК ТВ» стал бывший ведущий НТВ
14:06 Умер замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин
13:57 70 тысяч автомобилей УАЗ отзовут из-за дефекта тормозов
13:40 Алексей Навальный вышел на свободу

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Осипов
Юрий Сергеевич Осипов
7 июля 1936 года родился Юрий Осипов, математик, президент РАН (1991-2013).
13:36 Новый минерал получил название в честь российского вулканолога
13:33 В штабы Навального в Екатеринбурге и Казани пришли с обысками
13:21 Диссовет БелГУ счел необоснованными претензии к диссертации Мединского
13:17 В Кремле отвергли монополию России на энергетическом рынке ЕС
12:57 Microsoft сократит 3 тысячи продавцов
12:38 Группу бывших банкиров обвинили в хищении 585 млн рублей
12:27 Суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому
12:15 «Ростех» объяснил поставку турбин Siemens в Крым цепочкой посредников
12:07 В Гамбурге начался саммит «большой двадцатки»
11:57 Минсельхоз объяснил холодным летом подорожание сезонных овощей в 1,5 раза
11:46 Вместе с директором «РБК ТВ» канал покинет и его команда
11:24 США заподозрили российских хакеров в атаках на сети АЭС
11:10 Геномы древних жителей Африки показывают историю миграций
11:03 «Газпром» создал в США две компании для съемки адаптированных шоу ТНТ
10:40 При взрыве в шахте Норильска погибли горняки
10:27 Скончался писатель и сценарист Александр Рекемчук
10:24 Биржевой курс евро впервые с ноября превышал 69 рублей
10:07 Директор телеканала РБК покинет холдинг
09:44 Соавтор «пакета Яровой» опроверг свое увольнение из-за ссоры с Шойгу
09:35 Новый метод значительно ускорит поиск информации
09:25 Московский банк «Легион» лишился лицензии
09:12 Путин уволил отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала
09:01 Спецслужбы США насчитали в стране 150 российских шпионов
08:48 СМИ объявили о готовности США оставить Асада во главе Сирии
08:31 Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Гамбурге
08:16 Суд арестовал обвиняемую в ДТП с «пьяным» ребенком в Балашихе
08:00 СМИ назвали возможных преемников Амана Тулеева
06.07 20:57 Премьер Сербии обвинила СМИ в неверном толковании слов о ЕС и России
06.07 20:49 В Кремле назвали «слегка преувеличенной» новость о тестировании Путиным «Кортежа»
06.07 20:21 Путин озвучил орловскому губернатору жалобы жителей области
06.07 20:15 Меркель отказалась выступать посредником на встрече Трампа и Путина
06.07 19:43 В Центробанке назвали «шоком» уровень инфляции в России
06.07 19:38 Полиция провела обыск в штабе Навального в Астрахани
06.07 19:19 Немецкий телеканал отстранил комментатора от работы за отказ говорить о допинге в РФ
06.07 18:56 Полиция задержала сбившую в Балашихе «пьяного» мальчика женщину
06.07 18:32 Умерла писательница и диссидент Ирина Ратушинская
06.07 18:19 Залог Украины за «Евровидение» заблокирован в Швейцарии по требованию Euronews
06.07 17:39 Глава Минобрнауки РФ объявила о начале масштабной школьной реформы
06.07 17:18 Холодную погоду назвали причиной роста безработицы в России
06.07 16:58 Футбольные симуляторы получили статус официального вида спорта
06.07 16:34 Москалькова заявила об отсутствии фактов преследования геев в Чечне
06.07 16:17 «Яндекс» начал разрабатывать «голосового помощника»
06.07 15:57 Ройзман назвал выборы свердловского губернатора «ролевыми играми»
06.07 15:49 ЕС и Япония призвали к ужесточению санкции против Северной Кореи
06.07 15:43 Путин высоко оценил характеристики новейшей крылатой ракеты после удара в Сирии
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.