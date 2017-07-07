СМИ назвали возможных преемников Амана Тулеева

В Кемеровской области все чаще обсуждают возможных кандидатов на пост временно исполняющего обязанности губернатора – действующий глава региона Аман Тулеев до сих пор не приступил к работе после операции на позвоночнике, хотя максимально возможный по закону отпуск в 45 дней уже закончился, пишет «Коммерсантъ».

Сотрудники администрации президента России сформировали список 20 претендентов на позицию врио губернатора, сообщили изданию источники. В частности, в списке якобы значились первый вице-губернатор Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов.

При этом самой актуальной в Кремле считают кандидатуру Сергея Носова, заявил источник в законодательной власти региона, а также подтвердили три источника в политических кругах региона – пост губернатора Кемеровской области на него «примеряют» с конца 2016 года.

Напомним, Тулеев в настоящее время проходит курс реабилитации в ЦКБ Управления делами президента. В администрации Кемеровской области ранее утверждали, что Тулеев вернется к исполнению обязанностей главы региона «после окончания всех реабилитационных мероприятий».