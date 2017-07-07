70 тысяч автомобилей УАЗ отзовут из-за дефекта тормозов

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) объявил о начале отзывной кампании на автомобили моделей «Патриот», «Пикап» и «Карго», произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там сообщили, что отзыв коснется около 70 тысяч автомобилей.

Компания хочет проверить «корректность установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля».

На сайте УАЗа, а также на сайте Росстандарта, где обычно публикуется информация об отзыве машин в России, есть лишь релиз от 6 июля об отзыве 11 068 автомобилей УАЗ «Хантер», купленных с марта 2014 по сентябрь 2016 года.

Причиной отзыва называются, возможно, некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя руля.

Список машин УАЗ «Хантер», попавших под программу отзыва (.pdf), опубликован компанией-производителем.

Также Росстандарт сообщает об отзыве 2370 автомобилей Volkswagen и Audi из-за проблем с электрикой. Списки машин, попавших под эту программу, опубликованы там же.