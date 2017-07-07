07 июля 2017, 11:57
Минсельхоз объяснил холодным летом подорожание сезонных овощей в 1,5 раза
По сравнению с июнем прошлого года цены на сезонные овощи в России выросли более чем в 1,5 раза, говорится в докладе Минсельхоза РФ, с которым ознакомились «Известия».
По данным ведомства, белокочанная капуста подорожала на 73,8%, картофель — на 56,6%, репчатый лук — на 28,3%.
При этом стали свежие томаты подешевели на 4,4%, а огурцы на 15,1%.
По данным Минсельхоза, цены на овощи демонстрируют «ярко выраженный сезонный характер».
Производители, пишет газета, объясняют подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета.
В Минэкономразвития ждут снижения цен с поступлением на прилавки овощей свежего урожая.
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