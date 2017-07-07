Минсельхоз объяснил холодным летом подорожание сезонных овощей в 1,5 раза

По сравнению с июнем прошлого года цены на сезонные овощи в России выросли более чем в 1,5 раза, говорится в докладе Минсельхоза РФ, с которым ознакомились «Известия».

По данным ведомства, белокочанная капуста подорожала на 73,8%, картофель — на 56,6%, репчатый лук — на 28,3%.

При этом стали свежие томаты подешевели на 4,4%, а огурцы на 15,1%.

По данным Минсельхоза, цены на овощи демонстрируют «ярко выраженный сезонный характер».

Производители, пишет газета, объясняют подорожание поздним урожаем из-за аномально холодного лета.

В Минэкономразвития ждут снижения цен с поступлением на прилавки овощей свежего урожая.