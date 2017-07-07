В интернете появилось видео первого рукопожатия Путина и Трампа

В интернете появилась видеозапись, демонстрирующая первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лидеры двух стран принимают участие в саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. 7 июля состоятся переговоры Путина и Трампа, их начало запланировано на 16:45 мск.