07 июля 2017, 15:01
В интернете появилось видео первого рукопожатия Путина и Трампа
В интернете появилась видеозапись, демонстрирующая первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лидеры двух стран принимают участие в саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. 7 июля состоятся переговоры Путина и Трампа, их начало запланировано на 16:45 мск.
Исторический кадр: первое рукопожатие Путина и Трампа #G20HAM pic.twitter.com/ttMpqZlYaQ— НТВ (@ntvru) 7 июля 2017 г.
Рукопожатие Трампа и Путина pic.twitter.com/nwxfCu2vKj— 112.ua (@news112ua) 7 июля 2017 г.
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