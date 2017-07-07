Дума будет начинать заседания с информации об отсутствующих депутатах

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента будет начинать заседания с предоставления информации о депутатах, отсутствующих по уважительным причинам, сообщает ТАСС.

Володин заявил: «Хотел бы проинформировать: после регистрации ежедневной утренней мы будем просить, чтобы председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова делала информацию о количестве депутатов, находящихся в командировках как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе, а также о тех, кто находится на больничном и взяли за свой счет».

При этом спикер уточнил, что информация будет предоставляться «не пофамильно», а лишь об общем количестве депутатов, отсутствующих по уважительным причинам: «Тогда будет общая картина всем понятна. А тот, кто у нас не попадает ни под какую категорию, для себя определил иную форму участия. Тогда будет нам всем проще, и меньше будет того, что не соответствует действительности, в том числе при написании статей».

Напомним, ранее Госдума приняла поправки в регламент, допускающие наложение штрафов на депутатов, пропускающих заседания без уважительных причин.