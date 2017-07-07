Минюст Чехии решил не выдавать России лидера арт-группы «Война»

Минюст Чехии выступит против выдачи России лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, который разыскивается с 2012 года. Об этом Воротникову заявил министр юстиции Чехии Роберт Пеликан, сообщается на сайте «Войны».

«Не волнуйтесь. Как я сказал, я уверен, что не выдам, и это было ясно, что я не отпущу вас в Россию», — сообщил министр.

Воротникова и его жену Наталью Сокол в России обвиняют по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

Речь идет об акции, на которой лидер «Войны» срывал шапки с полицейских и ударил одного из них во время акции «Марш несогласных», проходившей 31 марта 2011 года.

Воротников был задержан в Праге в сентябре 2016 года, но вскоре отпущен под подписку о невыезде.

Вскоре Воротников дал интервью, в котором хвалил российского президента Владимира Путина и критиковал Чехию. Из-за этого от него отвернулись соратники по арт-движению в Праге.

Один из них сообщил, что Воротников с женой с готовностью принимали деньги, но продолжали красть в магазинах дорогие товары.