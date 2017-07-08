На Аляске пройдут испытания системы ПРО из-за активности КНДР

На Аляске пройдут испытания американской системы противоракетной обороны THAAD, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Испытания будут проведены в ответ на последний запуск ракеты со стороны КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуск подарком ко Дню независимости США, который отмечался 4 июля. В американском Миноборны признали, что речь идет о межконтинентальной ракете.

Перехватывать такие ракеты США будут ракетами средней дальности THAAD. Испытания ПРО пройдут в ближайшие дни.