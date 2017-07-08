В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против России из-за РСМД

В американский парламент внесен законопроект о введении санкций в отношении России из-за якобы нарушения ей договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Как сообщает Reuters, автором инициативы выступил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Эд Ройс.

По его словам, президент России Владимир Путин много лет игнорирует обязательства страны по договору об РСМД.

«Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности», — добавил Ройс.

Он считает, что это «еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность».

В феврале Вашингтон сообщал, что Россия в нарушение договора развернула наземные пусковые установки «Искандер». Причем речь шла об оснащении установок новейшими ракетами 9М729 (американское обозначение SSC-8).