Большой театр отложил премьеру балета Серебренникова

Большой театр переносит на неопределенное время премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе театра.

На сайте Большого в разделе, посвященном балету «Нуреев» все еще указано, что премьера состоится 11 июля.

В афише вместо «Нуреева» с 11 по 14 июля на исторической сцене анонсирован балет «Дон Кихот».

Как сообщает агентство, 10 июля в театре проведут специальную пресс-конференцию, посвященную переносу «Нуреева».

Балет «Нуреев» посвящен легендарному советскому и мировому танцовщику Рудольфу Нурееву (также распространено написание Нуриев). Раньше Серебренников уже делал постановки для Большого театра.

В мае в «Гоголь-центре» Серебренникова, а также дома у него и его соратников прошли обыски по подозрению в хищении бюджетных средств. Сам режиссер проходит по делу свидетелем.