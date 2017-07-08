В Италии задержан подозреваемый в нападении на Дом печати в Грозном

Уроженец Чечни Эли Бомбаталиев, служивший имамом в итальянском городе Фоджа, задержан по подозрению в терроризме. Об этом сообщают La Repubblica и Associated Press.

Бомбаталиеву 38 лет. Он, предположительно, является членом террористической организации «Имарат Кавказ» («Кавказский эмират», запрещена в России).

Имама подозревают в том, что он занимался вербовкой боевиков для террористической группировки.

Также его подозревают в нападении на Дом печати в Грозном в 2014 году.

После этого, по данным газеты, он уехал воевать в Сирию, а затем переехал в Италию.

Нападение на Дом печати произошло 4 декабря 2014 года. Боевики, переодетые полицейскими, расстреляли пост ДПС, убив трех сотрудников правопорядка, после чего забаррикадировались в Доме печати. При штурме здания погибли несколько силовиков, само здание выгорело, впоследствии было восстановлено.

За нападением стояли боевики «Имарата Кавказ».