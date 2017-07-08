Участники «большой двадцатки» согласовали итоговое коммюнике

Лидеры «большой двадцатки» согласовали итоговую резолюцию саммита в Гамбурге. Документ (.pdf) опубликован на сайте саммита. На русском языке коммюнике также появилось на сайте Кремля.

В документе (текст на русском) говорится, что «"группа двадцати" намерена использовать глобализацию во благо всех народов».

«Мы сохраним рынки открытыми, отмечая важность регулирования, обеспечивающего взаимные и взаимовыгодные торговлю и инвестиции, а также принцип недискриминации, и продолжим бороться с протекционизмом, включая все несправедливые торговые практики, и признаем роль законных инструментов торговой защиты в этом контексте», — декларируется в коммюнике.

В разделе о климате стороны заявляют: «Мы принимаем к сведению решение Соединенных Штатов Америки о выходе из Парижского соглашения».

При этом отмечается, что, по мнению лидеров G20, «Парижское соглашение не подлежит пересмотру».