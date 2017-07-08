Путин отказался тестировать неготовый лимузин «Кортеж»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Гамбурге, где завершился саммит «большой двадцатки», ответил на вопрос о тестировании лимузина проекта «Кортеж».

На вопрос, планируется ли использовать лимузин на инаугурации в 2018 году, Путин, как сообщает «Интерфакс», ответил: «Вы знаете лучше меня, я первый раз об этом слышу».

Отвечая на вопрос, нет ли у него желания проехаться на этой машине, глава государства заявил: «Нет, пока не возникло, потому что она еще не готова. Вы сами езжайте на машине, которая не готова, а потом, когда вы покатаетесь, а я посмотрю, как это происходит, и мы вместе ее еще поиспытываем».

Ранее министр промышленности России Денис Мантуров рассказал, что Путин протестировал лимузин. «Известия» также писали, что автомобили, разрабатываемые в рамках проекта, предполагается показать на инаугурации президента в 2018 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент на новом лимузине «тронулся и чуть-чуть проехался».