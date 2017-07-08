Самолет Путина сделал крюк в 500 км по пути в Гамбург

Самолет президента России Владимира Путина доставил его на саммит «большой двадцатки» в Гамбург в обход стран НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на сайт FlightRadar24, отслеживающий полеты авиации.

В результате президентский самолет сделал крюк примерно в 500 км, пролетев через Балтийское море и Финляндию со Швецией.

Более прямой маршрут лежал бы через балтийские страны и Польшу.

То, что речь идет именно о борте Путина, агентство узнало по бортовому номеру RA-96022, который было видно на кадрах прибытия Путина в Германию.

Раньше российский президент выбирал более короткий маршрут.