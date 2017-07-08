08 июля 2017, 10:41
Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек
В результате наводнений на юго-западе Японии, по последним данным, погибли 15 человек, еще 16 пропали без вести. Об этом пишет The Japan Times.
Проливные дожди вызвали выход рек из берегов на острове Кюсю — самого южного из крeпных японских островов.
Потоки воды и грязи сметали дома и школы. Более 500 человек оказались отрезанными от помощи.
Правительство направило в район около 12 тысяч полицейских, военных, пожарных и сотрудников береговой охраны для проведения спасательных операций.
За последние два дня из зоны бедствия эвакуированы более тысячи человек.
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