Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

В результате наводнений на юго-западе Японии, по последним данным, погибли 15 человек, еще 16 пропали без вести. Об этом пишет The Japan Times.

Проливные дожди вызвали выход рек из берегов на острове Кюсю — самого южного из крeпных японских островов.

Потоки воды и грязи сметали дома и школы. Более 500 человек оказались отрезанными от помощи.

Правительство направило в район около 12 тысяч полицейских, военных, пожарных и сотрудников береговой охраны для проведения спасательных операций.

За последние два дня из зоны бедствия эвакуированы более тысячи человек.