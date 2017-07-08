Мемория. Жанна Фриске

8 июля 1974 года родилась певица Жанна Фриске.

Личное дело

Жанна Владимировна Фриске (до середины 1990-х — Копылова, 1974—2015) родилась в Москве. Ее отец в молодости был артистом, работал в Центральном доме работников искусств, к сорока годам занялся бизнесом. Фриске — фамилия бабушки певицы по отцовской линии. Эту фамилию Жанна и члены ее семьи взяли в 1996 году.

В детстве занималась балетом, спортивными танцами и художественной гимнастикой. В 1990 году участвовала в съемках рекламы пылесосов и тренажеров. Вместе с отцом также проходила прослушивания на «Мосфильме».

В 1991 году окончила школу в районе Перово, поступила в Московский институт культуры на отделение хореографии. Отучившись три курса, забрала документы. Училась на заочном отделении юридического факультета МГУ, однако университет также не окончила.

Некоторое время работала преподавателем хореографии во Дворце спорта, затем занималась продажей офисной мебели.

В 1996 году начала карьеру в поп-группе «Блестящие». Поначалу была художественным руководителем — занималась постановкой танцев и созданием сценических образов. В 1997 году стала четвертой вокалисткой коллектива. С ее участием группа выпустила альбомы «Там, только там (Remixes)» (1997), «Просто мечты» (1998), «О любви» (2000), «Белым снегом» (2000), «За четыре моря» (2002), и «Апельсиновый рай» (2003).

С 2001 года параллельно занималась сольным творчеством. Летом того года состоялась премьера ее дебютного видеоклипа «Лечу в темноту».

Летом 2003 года участвовала в телешоу «Последний герой». После съемок решила уйти из группы и начать сольную карьеру, при этом новые песни записывала вместе с продюсерами «Блестящих» Андреем Грозным и Андреем Шлыковым. В 2005 году вышел первый и единственный сольный альбом певицы «Жанна».

За год до этого снялась в фильме «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, в 2005 году сыграла в продолжении картины — «Дневном дозоре». Также сыграла главную роль в детективе Клима Шипенко «Кто я?» (2010), в том же году появилась в камео в комедии «О чем говорят мужчины?» (2010), вскоре снялась в комедии «Одноклассники.ру: наCLICKай удачу» (2012). Принимала участие в ряде телепроектов — «Цирк со звездами», «Сердце Африки», «Ледниковый период 2». Стала финалисткой реалити-шоу «Последний герой — 4» (2003) и «Последний герой — 5» (2005). В 2011—2012 годах вела телешоу «Каникулы в Мексике» на MTV.

В апреле 2013 года в Майами родила сына Платона. К рождению малыша купила в этом городе особняк. Поначалу скрывала имя отца ребенка, потом подтвердила, что речь идет о ведущем российского Первого канала Дмитрии Шепелеве.

Вскоре после родов начала испытывать головные боли. Осенью 2013 года перестала появляться на публике и забросила свой Instagram. В январе 2014 года стало известно, что у певицы диагностирована глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Диагноз подтвердил главный онколог России Михаил Давыдов.

Первый канал и Русфонд провели сбор средств на лечение певицы, собрав почти 68 миллионов рублей. Часть этих денег пошла на лечение в нью-йоркской клинике Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Еще часть была перечислена на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

После курса лечения с лета 2014 года проходила реабилитацию в Юрмале, затем лечилась в Китае и вновь в Лос-Анджелесе. Возвращалась в Москву осенью 2014 и весной 2015 года. Наблюдалась в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина.

Последние три месяца жизни находилась в коме. Скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище неподалеку.

Чем знаменита

Жанна Фриске

Известная российская певица и телеведущая. Приобрела популярность во второй половине 1990-х в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива занималась сольным творчеством, выпустив единственную пластинку «Жанна» (2005). Записывала легкие незамысловатые поп-композиции.

После того как стало известно о болезни Жанны Фриске, Первый канал провел сбор средств на лечение певицы и за два дня собрал около 67 миллионов рублей. Это стало, вероятно, самой большой суммой, собранной в стране на лечение пациента.

О чем надо знать

Смерть Жанны Фриске спровоцировала истерию в СМИ — государственные информагентства подготовили обширную биографию певицы, репортажи и статьи изданий, никак не связанных с шоу-бизнесом, были посвящены каждой мелочи из личной жизни Фриске и ее творчеству.

16 июня скандал вызвала шутка сообщества MDK «ВКонтакте». В паблике появилась фотография Фриске с переделанной сточкой из ее песни: «А я ни разу не была в Малинках до этого дня, точнее до вечера». Авторы картинки заменили Малинки на слово «могилка». На сайте Change.org в тот же день были собраны десятки тысяч подписей под обращением в Генпрокуратуру. Администрация соцсети удалила фото, вмешательство прокуроров не потребовалось.

Прямая речь:

Об отношениях (интервью журналу Grazia): «Отношения между мужчиной и женщиной быстро видоизменяются. В идеале первоначальная животная страсть становится духовной близостью: люди могут просто молчать — и им хорошо. Думаю, настоящее сердечное чувство — это когда, несмотря ни на что, двое соединяются надолго, а желательно — навсегда. Впрочем, любовью называется и случайное знакомство, о котором помнишь всю жизнь… Все же у нас достаточно скудный язык, и в нем нет более тонких определений. Но как бы то ни было, я верю в судьбоносную встречу — иначе нет смысла просыпаться по утрам».

О ценностях (интервью журналу «ОК!», июнь 2008): «Я всегда говорила и говорю, что самое ценное в жизни — это семья, все остальное — ерунда».

О скрытности (там же): «Я не люблю посвящать всех в свою личную жизнь. Есть мое личное пространство, и оно только мое. Мне не очень хотелось бы быть обсуждаемой».

О благодарности (интервью «Русской службе новостей», январь 2015): «Я могу только бесконечно благодарить людей за то, что есть добрые сердца, и мы еще не совсем превратились в непонятно кого, мы умеем сочувствовать, умеем сопереживать, умеем помогать друг другу — это очень важно. Главное — нам это не растерять во всей этой нашей ежедневной суете».

6 фактов о Жанне Фриске

У Жанны есть сестра Наталья, в 2007—2008 годах они вместе выступали в группе «Блестящие».

Снималась для целого ряда мужских журналов — Playboy, Penthouse и Maxim.

В 2006 году была лицом японской компании Orient Watch. Рассказывала, что занимается рекламой не из-за недостатка денег, а потому что ей «искренне нравятся эти вещи».

В 2006 году получила премию MTV Russia Movie Awards за лучшую женскую роль (фильм «Дневной дозор»).

Обладательница музыкальных премий Муз-ТВ (2007) и «Золотой граммофон» от «Русского радио» (2010).

В «Блестящих» сдружилась с певицей Ольгой Орловой. Дружба с ней связывала Фриске до конца жизни.

Материалы о Жанне Фриске:

Биографическая справка РИА Новости

Биография на сайте «Узнай все»

Статья о Жанне Фриске в Википедии