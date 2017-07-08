Правительство утвердило создание единого реестра россиян

Правительство утвердило концепцию формирования и ведения единого реестра, который будет содержать сведения о гражданах России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Реестр создается с целью сформировать систему учета данных о населении, которая «обеспечивает их достоверность и непротиворечивость».

Единый реестр создается в помощь Пенсионному фонду — он должен способствовать совершенствованию контроля над начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.

Реестр объединит сведения других государственных и муниципальных информационных систем.

Новых сведений вносить не потребуется.