08 июля 2017, 09:17
Правительство утвердило создание единого реестра россиян
Правительство утвердило концепцию формирования и ведения единого реестра, который будет содержать сведения о гражданах России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Реестр создается с целью сформировать систему учета данных о населении, которая «обеспечивает их достоверность и непротиворечивость».
Единый реестр создается в помощь Пенсионному фонду — он должен способствовать совершенствованию контроля над начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.
Реестр объединит сведения других государственных и муниципальных информационных систем.
Новых сведений вносить не потребуется.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое