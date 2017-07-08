Петербург простился с Даниилом Граниным

В Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с писателем, почетным гражданином города Даниилом Граниным (Германом). Церемония прошла в Таврическом дворце, передает «Фонтанка».

В Екатерининском зале дворца, как сообщает «Интерфакс», свои соболезнования родственникам писателя выразили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Владимир Мединский, губернатор города Георгий Полтавченко, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Олег Басилашвили и многие другие.

После официальной части церемонии цветы Гранину возложили сотни жителей Петербурга.

Сегодня писатель будет похоронен на Комаровском кладбище.

Гранин умер в реанимации 4 июля, ему было 98 лет.