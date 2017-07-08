Около 200 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Гамбурге

В результате нападений антиглобалистов на полицию в немецком Гамбурге пострадали 197 полицейских, отмечает Zeit.

Согласно сообщениям полиции города, к вечеру 7 июля были задержаны 102 демонстранта.

В пресс-релизе, который полиция опубликовала под утро, говорится, что около 500 демонстрантов ограбили и сожгли супермаркет на Альтонаер-штрассе.

В другом районе примерно 250 человек соорудили баррикады, используя для этого мусорные баки, велосипеды и дорожные знаки.

К утру ситуация успокоилась. Однако сегодня полиция предупреждает о том, что в городе заявлены две крупные демонстрации, в связи с чем проезд будет ограничен.

Полицейские надеются, что демонстрации пройдут мирно.

Накануне радикалы атаковали сотрудников правопорядка, используя бутылки с зажигательной смесью, камни и куски бетона, фрагменты металлических конструкций.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит «большой двадцатки».