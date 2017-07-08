Популярность российских курортов в бархатный сезон снизились втрое

Интерес россиян к отдыху на отечественных курортах в сентябре-октябре 2017 года значительно снизился — более чем втрое уменьшились предварительные продажи билетов по внутренним направлениям. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные систем бронирования.

В частности, по данным системы Level.Travel, доля продаж билетов по России на начало осени упала в 3,4 раза — с 17% до 5%. При этом средний чек сократился на 13% — до 50,8 тысячи рублей.

Российские курорты уступили место Турции — на нее в этом сервисе пришлось 35% продаж (летом 2016 года страна была закрыта для российских туристов). На втором месте Тунис с 12% (столько же было в 2016 году). На третьей строчке Греция (12% сейчас и 25% в прошлом году, когда были запрещены чартеры в Турцию).

При этом средний чек на зарубежные туры на бархатный сезон за год снизился на 7%, составив 83,8 тысячи рублей.

На начало осени сокращение интереса россиян к отдыху на родине снизилось и в сегменте самостоятельного бронирования, отмечают сервисы Biletix и «Связной трэвел».

В OneTwoTrip констатируют рост популярности черногорского Тивата (на 17%) и Праги (на 42%).