В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летнего ребенка

В городе Касли Челябинской области следователи раскрыли убийство школьника, сообщает пресс-служба СКР.

14 июня десятилетний Иван К. уехал на велосипеде в школу за учебниками, но домой не вернулся.

В ходе поисков утром 8 июля было обнаружено тело ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры проверили более 260 домовладений на предполагаемом маршруте движения мальчика. Были опрошены свыше 30 свидетелей, которые видели ребенка.

Также следователи проверили более ста ранее судимых местных жителей, в результате и был установлен подозреваемый.

Им оказался 29-летний ранее трижды судимый житель города.

Он дал показания, согласно которым 14 июня заманил ребенка к себе домой, где убил его, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. Мужчина показал, где захоронено тело.

Подозреваемый задержан, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления.