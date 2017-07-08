В Гамбурге задержан целившийся лазером в полицейский вертолет

В немецком Гамбурге, где накануне антиглобалисты устроили масштабные беспорядки, задержан 27-летний мужчина, пытавшийся ослепить лазерной указкой двух пилотов полицейского вертолета.

Как сообщает полиция города, инцидент произошел 6 июля, когда вертолет кружил над местами скопления протестующих.

Подозреваемый — местный житель, немец по национальности, его обвиняют в покушении на убийство полицейского. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит «большой двадцатки», против которого выступают антиглобалисты.

По последним данным полиции Гамбурга, в столкновениях с демонстрантами пострадали 213 стражей порядка.

Сегодняшняя демонстрация антиглобалистов проходит, преимущественно, мирно. По оценке полиции, в ней принимают участие около 3 тысяч человек.