Спикера парламента Чечни встретили камнями в конфликтном дагестанском селе

Кортеж спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, известного по прозвищу Лорд, закидали камнями при въезде в дагестанское село Ленинаул. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местного жителя по имени Магомед.

Как рассказали изданию другие жители села, Даудов ехал туда на поддержку местных чеченцев, у которых возник конфликт с аварцами.

Изначально произошел дорожный конфликт между двумя молодыми людьми разных национальностей. Он перерос в массовую драку.

На поддержку диаспор приехали жители Хасавюрта (Дагестан) и Чечни во главе с Даудовым.

Чеченцам не удалось попасть в село из-за перекрытого въезда в район. Когда кортеж Даудова пытался развернуться и отъехать от блокпоста, в его сторону, по данным Магомеда, из толпы полетели камни.

В ответ сопровождавшие спикера люди открыли стрельбу в воздух.

Конфликт уладил министр энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов, который встретился с местными жителями, призвав их «сохранять добрососедские отношения и проявлять уважение к друг другу», заявил житель села Ахмед.