08 июля 2017, 09:58
В Мадриде разбился выступавший на разогреве у музыкантов акробат
На музыкальном фестивале Mad Cool, проходящем в Мадриде, разбился акробат. Как пишет El Pais, мужчина упал с высоты 28 метров.
Выступление проходило накануне поздно вечером. Акробат вышел на сцену в промежутке между концертом британской группы Alt-J и хедлайнером фестиваля американской Green Day.
Как сообщается в твиттере Green Day, погибшего звали Педро. По данным El Pais, ему было 42 года.
Концерт из-за смерти артиста отменять не стали.
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