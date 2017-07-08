В Мадриде разбился выступавший на разогреве у музыкантов акробат

На музыкальном фестивале Mad Cool, проходящем в Мадриде, разбился акробат. Как пишет El Pais, мужчина упал с высоты 28 метров.

Выступление проходило накануне поздно вечером. Акробат вышел на сцену в промежутке между концертом британской группы Alt-J и хедлайнером фестиваля американской Green Day.

Как сообщается в твиттере Green Day, погибшего звали Педро. По данным El Pais, ему было 42 года.

Концерт из-за смерти артиста отменять не стали.