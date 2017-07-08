Сотрудники МЧС на вертолете нашли потерявшихся в лесу детей

В лесу у поселка Шимск Новгородской области потерялись двое детей 12 и 14 лет. Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, в поисках участвовали местные жители, волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс», полицейские, представители местных властей и сотрудники МЧС.

Спасатели на вертолете Ми-8 и обнаружили ребят.

Управление Следственного комитета по Новгородской области организовало доследственную проверку.

«По предварительным данным, никаких преступлений в отношении детей не совершалось, вреда их здоровью никто не причинял. По словам детей, они ушли гулять и заблудились в лесу. После опроса дети будут переданы родителям», — сообщается на сайте ведомства.