Мединский пригрозил нерасторопным музеям показательной поркой

По итогам года министерство культуры России будет наказывать музеи, которые не регистрируют свои коллекции в электронном каталоге Музейного фонда РФ. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский, передает ТАСС.

Каталог представляет собой сайт, на котором музеи должны зарегистрироваться, а затем поштучно вбить сведения о предметах своей коллекции. Там же должны быть представлены фотографии этих предметов.

На доклад своего советника Вадима Ванькова о выполнении программы заполнения каталога Мединский заявил: «Составьте рейтинг — первая и последняя десятка, с последней будем разбираться. <…> Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре — "показательная порка"».

В ответ Ваньков сказал, что «последних» в этом списке окажется «не десять, а тысяча или полторы». В основном речь идет о региональных музеях.