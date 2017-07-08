08 июля 2017, 20:25
Меркель сообщила о глубоких разногласиях с Эрдоганом
Канцлер Германии Ангела Меркель провела итоговую пресс-конференцию по завершении саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. На ней, как пишет Focus, она заявила о «глубоких разногласиях», которые сохраняются между ней и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Меркель сообщила, что провела личную встречу с Эрдоганом по его инициативе. Однако сторонам не удалось достичь взаимопонимания.
В частности, Меркель поднимала вопрос о многочисленных арестах, которые прокатились по Турции после подавления попытки военного переворота.
При этом канцлер отметила, что Германия «уважает усилия Турции в том, что касается приема беженцев», которые прибывают в страну из Сирии.
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