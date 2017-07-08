Меркель сообщила о глубоких разногласиях с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела итоговую пресс-конференцию по завершении саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. На ней, как пишет Focus, она заявила о «глубоких разногласиях», которые сохраняются между ней и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Меркель сообщила, что провела личную встречу с Эрдоганом по его инициативе. Однако сторонам не удалось достичь взаимопонимания.

В частности, Меркель поднимала вопрос о многочисленных арестах, которые прокатились по Турции после подавления попытки военного переворота.

При этом канцлер отметила, что Германия «уважает усилия Турции в том, что касается приема беженцев», которые прибывают в страну из Сирии.