Новым президентом Монголии избран оппозиционер

По предварительным данным, президентские выборы в Монголии выигрывает кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн. Об этом пишет «Монголия сегодня».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные Генерального избирательного комитета, по итогам подсчета 99,94% голосов Баттулга набрал во втором туре выборов 610,5 тысячи голосов или 50,6%. Его конкурент, представитель правящей Монгольской народной партии, спикер парламента Миеэгомбын Энхболд — 496,8 тысячи голосов или 41,2%.

Сторонники Демократической партии уже празднуют победу.

Второй тур проводился впервые в современной истории Монголии.