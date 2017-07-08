08 июля 2017, 12:20
Новым президентом Монголии избран оппозиционер
По предварительным данным, президентские выборы в Монголии выигрывает кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн. Об этом пишет «Монголия сегодня».
Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные Генерального избирательного комитета, по итогам подсчета 99,94% голосов Баттулга набрал во втором туре выборов 610,5 тысячи голосов или 50,6%. Его конкурент, представитель правящей Монгольской народной партии, спикер парламента Миеэгомбын Энхболд — 496,8 тысячи голосов или 41,2%.
Сторонники Демократической партии уже празднуют победу.
Второй тур проводился впервые в современной истории Монголии.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое