Активистов штаба Навального в Иркутске задержали за раздачу листовок

В Иркутске полиция задержала нескольких активистов предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил в Facebook координатор городского штаба Сергей Беспалов.

По его словам, полиция «опросила на предмет паспорта» пятерых активистов и «троих пытаются увезти в отделение».

Он также отмечает, что о задержаниях волонтеров полицейские отчитываются «лично начальнику областного УВД Калищуку».

Также координатор штаба пишет, что в иркутский штаб «пришла полиция изымать листовки».

Накануне, как отмечает «Дождь», администрация Иркутска отказала активистам в установке фирменных агитационных кубов и рекомендовала не раздавать агитматериалы.

Штаб Навального, как решили в мэрии, нарушает законы «О выборах президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав».

В последние две недели штабы Навального по всей стране подверглись нападениям неизвестных, также в них прошли обыски и изъятия.

Полицейские изымали тиражи листовок и газет, которые активисты собирались распространить в эти выходные.

Кроме того спецназ в ночь на 6 июля взял штурмом московский штаб Навального, избив дежурившего там волонтера. Молодого человека, оказавшегося в Склифе с сотрясением мозга, оштрафовали на 500 рублей за «неповиновение законным требованиям» полицейских.